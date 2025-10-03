Izricanje presude pedagoškom asistentu iz Odžaka, optuženom za više od 30 krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djece, odloženo je danas pred Višim sudom u Somboru, a nastavak suđenja zakazan je za 13. novembar radi dopune dokaznog postupka.

Izvor: društvene mreže

Izricanje presude pedagoškom asistentu iz Odžaka koji se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu zlostavljao veći broj djece odloženo je danas, a kako za medije navodi portparolka Višeg suda u Somboru Manela Operta Podunavac, donijeto je rešenje da se glavni pretres odlaže, a sledeći zakazuje za 13. novembar 2025. godine, radi dopune dokaznog postupka vještačenjem.

"U krivičnom predmetu I.O. zbog šest krivičnih djela obljuba zloupotrebom položaja, 28 (dvadeset osam) krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i krivičnog djela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju, prema optužnici Višeg javnog tužioca u Somboru od 27. oktobra 2023. godine, nakon datih završnih riječi na glavnom pretresu 26. septembra 2025. godine, na kom ročištu je proglašenje presude odloženo za 3. oktobar 2025. godine, na ročištu održanom 3. oktobra 2025. godine donijeto je rešenje da se glavni pretres odlaže, a sledeći zakazuje za 13. novembar 2025. godine, iz razloga što je u toku većanja i glasanja veće zaključilo da je radi potpunijeg razjašnjenja stvari potrebno dopuniti dokazni postupak sprovođenjem veštačenja putem vještaka iz oblasti sudske medicine"-,navedeno je u saopštenju.

Okupljanje pred Osnovnim sudom u Somboru

Veći broj građana okupio se danas ispred Osnovnog suda u Somboru, gdje je trebalo da bude izricanje presude, a pojedini su i nosili transparente na kojima je pisalo: "Dvije i po godine čekamo pravdu" i "Mirno spavaj svijete, nije tvoje dijete".

Međutim, izricanje presude pedagoškom asistentu iz Odžaka je odloženo.

Optužen za preko 30 krivičnih djela

I. O. (28) uhapšen je u maju 2023. godine zbog sumnje da je počinio šest krivičnih djela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

Kako se sumnjalo, I. O. je ova krivična djela činio u kontinuitetu od ljeta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih lica, odnosno djeci koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine i koja su pohađala Predškolsku ustanovu "Poletarac".

