U Zenici je uhapšen E.Đ. (29) kod koga je pronađeno oko tri kilograma droge, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Prilikom pretresa kuće, pomoćnih objekata i vozila koje koristi navedeno lice pronađeno je i oduzeto tri kilograma kanabisa, pet grama kokaina, više mobilnih telefona, vaga za precizno mjerenje i oprema za pakovanje droge.

Uhapšeno lice sumnjiči se da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dodaje se u saopštenju.

Današnja akcija sprovedena je pod nadzorom kantonalnih tužilaštava Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo, te po naredbama opštinskih sudova u Sarajevu i Zenici.

Uhapšeno lice je trenutno na kriminalističkoj obradi, nakon čega će biti predato u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Zenici.

