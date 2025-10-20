Policija je uhapsila M. T. (26) zbog zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, policijskih stanica Barajevo i Savski venac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. T. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

On se sumnjiči da je u Barajevu, 10. avgusta ove godine, upravljajući automobilom "opel korsa", nakon što je policija pokušala da ga zaustavi, iz vozila izbacio paket sa oko kilogram marihuane.

M. T. se potom udaljio i vozilo ostavio u jednoj njivi na teritoriji Lazarevca, u kojem je policija pronašla i vagicu za precizno mjerenje.

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji Savskog venca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.