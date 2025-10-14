Policijski službenici sinoć, na putnom pravcu Kolašin – Berane, u mjestu Polje, kontrolisali vozilo marke BMW

Izvor: Uprava policije Crne Gore

S.Lj (18) iz Zete uhapšen je sinoć nakon što je policija kontrolom njegovog vozila pronašla 40 kilograma marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever' - Odjeljenja bezbjednosti Kolašin su sinoć, sprovodeći pojačane aktivnosti usmjerene na razbijanje krijumčarenja opojnih droga, lišili slobode lice staro 18 godina kod kojeg je pronađena veća količina marihuane. Policijski službenici su sinoć, na putnom pravcu Kolašin – Berane, u mjestu Polje, kontrolisali vozilo marke BMW, podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao S.Lj. (18) iz Zete. Prilikom pregleda u vozilu je pronađeno 76 pvc pakovanja sa sadržajem nalik na opojnu drogu marihuanu, težine oko 40 kilograma", navodi se u saopštenju policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu S.Lj. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije su poručili da nastavljaju sa planskim aktivnostima usmjerenim na sprečavanje i otkrivanje zloupotreba opojnih droga, te identifikaciju i procesuiranje uličnih dilera širom zemlje.