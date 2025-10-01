Juče je realizovana aktivnosti u cilju suzbijanja ulične prodaje droga i razbijanja mreže uličnih dilera

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su uz asistenciju Specijalne jedinice policije, realizovali juče aktivnosti u cilju suzbijanja ulične prodaje droga i razbijanja mreže uličnih dilera, i shodno naredbi suda izvršili pretres kuće i drugih prostorija koje koristi V.Z.(39) iz Berana, sa boravkom u Podgorici.

U kući su prilikom pretresa, pored imenovanog, zatečena i lica Đ.B.(47) i R.S. (42). Tom prilikom su kod V.Z. pronađena i oduzeta dva pvc pakovanja sa sadržajem praškaste materije braon boje nalik na opojnu drogu heroin mase oko 110 grama, pištolj marke Luger u ilegalnom posjedu, pvc pakovanje sa sadržajem praškaste materije bijele boje nalik na opojnu drogu kokain, vaga za precizno mjerenje, mobilni telefon i 890 eura.

Kod lica Đ.B. je pronađeno pvc pakovanje biljne materije zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu, pvc pakovanje sa sadržajem praškaste materije nalik na opojnu drogu heroin, i tablete sa liste opijata. Daljom kriminalističkom obradom su prikupljeni podaci koji ukazuju na sumnju da je R.S. učestvovao u distribuciji opojne droge na način što je, u više navrata, prodavao pakovanja heroina kupcima, na kapiji kuće.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu V.Z. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Po nalogu tužioca je lišen slobode i R.S. zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Protiv lica Đ.B. će biti podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.