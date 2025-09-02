Republika Srpska izabrala je večeras novu Vladu Republike Srpske.

Izvor: screenshot

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je večeras u Banjaluci Vladu Republike Srpske koju će predvoditi premijer Savo Minić, pišu "Nezavisne". Od 55 prisutnih poslanika za izbor Vlade Republike Srpske, glasalo ih je 50 - protiv je bio jedan i nije bilo uzdržanih.

Predviđeno je polaganje svečane zakletve nakon izbora Vlade. Kratko se obratio i novi premijer Minić.

"U ekspozeu su sadržani i najsitnije stvari koje sam mogao staviti kada su u pitanju sve kategorije i udruženja iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, naši privrednici, poljoprivrednici i tako dalje. Do kraja 2026. godine vidjećete kakav će biti rezultat tog preduzeća.

Nemojte da gadimo Republiku Srpsku, nemamo pravo na to. Ono što je ovdje permanentno i postaje nepodnošljivo je laž", istakao je mandatar za sastav nove Vlade na posebnoj sjednici Narodne skupštine o izboru nove Vlade.