Milorad Dodik najavio je da uskoro putuje u Moskvu, gdje će sa ruskim liderima razgovarati o podršci za referendum o nezavisnosti. U oktobru planira još jedan sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Uskoro ću otići u Moskvu gdje ću održati sastanke sa uticajnim ljudima. Mislim da ću negdje u oktobru ponovo otići u Rusiju i ponovo moći da se sastanem sa ruskim predsjednikom. A sada ću otići da ohrabrim naše ruske prijatelje da se pripreme za Generalnu skupštinu UN, zamoliću ih da razjasne ovu situaciju i podrže nas u našoj želji da održimo referendum i steknemo nezavisnost", rekao je on u intervjuu za Sputnjik.

Dodik je ponovio da će zamoliti Rusiju da stavi veto na dalje prisustvo vojne misije Evropske unije ALTEA u BiH, koju smatra okupacionim faktorom.

"Najvjerovatnije ću od naših ruskih prijatelja tražiti da na Savetu bezbjednosti ukinu saglasnost i podignu veto za evropske međunarodne snage", naveo je Dodik.

Ranije danas, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj za 23. novembar. Milorad Dodik je rekao da SNSD neće izaći na izbore.