MUP se oglasio o nesreći kod Sremske Mitrovice.
Ministarstvo unutrašnih poslova oglasilo se o saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod Sremske Mitrovice kada se prevrnuo autobus. Poginule su dvije, a povređeno je više od 80 osoba.
"Danas oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica - Jarak, autobus prevoznika 'Sirmium bus' koji je prevozio radnike firme Heltcare, iz za sada nepoznatih razloga, je sletio sa puta i prevrnuo se na krov. Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja ljekarske pomoći. Na licu mjesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode", navodi se u saopštenju.
Saobraćaj je na deonici Sremska Mitrovica - Jarak u potpunosti obustavljen. Autobus se prevrnuo na krov, vatrogasci pokušavaju da izvuku zarobljene osobe. Istraga je u toku, uzrok će biti poznat nakon uviđaja.