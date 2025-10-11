Osumnjičeni je u septembru oduzeo i prisvojio novčanik oštećenog R.S. sa novcem u iznosu od 250 eura, dok je u mjesecu oktobru oduzeo i prisvojio novčanik oštećenog M.S., sa novcem u iznosu od 170 eura i bankovnom karticom

Izvor: MINA

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, određeno je zadržavanje do 72 sata E.S., osumnjičenom da je izvršio krivično djelo krađa i krivično djelo zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje, prenose Vijesti.

"Osumnjičeni je u septembru oduzeo i prisvojio novčanik oštećenog R.S. sa novcem u iznosu od 250 eura, dok je u mjesecu oktobru oduzeo i prisvojio novčanik oštećenog M.S., sa novcem u iznosu od 170 eura i bankovnom karticom koju je kasnije upotrijebio", kazali su iz ODT Podgorica.