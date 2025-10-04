Policija u Kraljevu uhapsila je dvojicu muškaraca i podnijela prijavu protiv maloljetnika zbog sumnje da su počinili seriju teških krađa i provala u kuće i stanove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Kraljevu uhapsila je D. J. (51) i Ž. S. (48), a protiv jednog maloletnika (16) iz tog grada će podnijeti krivičnu prijavu, zbog sumnje da su izvršili seriju teških krađa, teških krađa u pokušaju i ta krivična djela u saizvršilaštvu.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija osumnjičene uhapsila neposredno nakon što su u noći između 2. i 3. oktobra, u Kraljevu, kako se sumnja, provalili u jednu kuću i ukrali razne električne aparate i alate, a potom pokušali da pobjegnu.

Takođe, oni se sumnjiče da su od jula, tri puta, provalili u kuće i stanove i ukrali razne predmete, kao i da su pet puta provalili u privatne objekte iz kojih ništa nisu ukrali.

Policija je dio ukradenih predmeta pronašla i vratiće ih vlasnicima. Osumnjičenima D. J. i Ž. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, dok će protiv šesnaestogodišnjaka biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.