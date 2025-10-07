Iz UP saopšteno je da su uhapšene tri osobe osumnjičene za krađe počinjene na štetu pravnog i fizičkog lica, dok je jedno od njih uhvaćeno na licu mjesta prilikom pokušaja bjekstva nakon provale u market.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Naime, kako navode, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšen je Ž.B. (55) zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

“On se sumnjiči da je 5. oktobra oko 2 časa iza ponoći, došao do jednog marketa u Podgorici, provalio u magacinski prostor, i iz objekta otuđio cigarete i više flaša alkoholnog pića. Policijski službenici su osumnjičenog zatekli na licu mjesta i spriječili u pokušaju bjekstva”, navodi se u saopštenju.

Takođe, zbog sumnje da su 2. oktobra izvršili krivično djelo krađa, po nalogu tužioca su uhapšeni V.Dž.(18) i maloljetnik star 16 godina, iz Podgorice.

“Oni su iz torbe fizičkog lica, u jednom marketu u Podgorici, otuđili novac u iznosu od 150 eura, nakon čega su novac potrošili na hranu i iznajmljivanje stana”, navodi policija.