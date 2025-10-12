Dok je nesrećna djevojka išla trotorarom, muškarac je, namerno usmjerio svoje vozilo ka njoj i udario je.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

M. T.(18) je osumnjičen da je u utorak 7. oktobra nakon kraće rasprave u Ulici braće Srnić i pretnji nasrnuo na N. S, (17), a zatim je udario svojim vozilom dok se nalazila na trotoaru.

Dvoje tinejdžera sreli su se na ulici nakon čega je došlo do svađe, a zatim i do fizičkog nasilja. U jednom trenutku, M. T. je, kako se sumnja, tinejdžerku fizički napao, čupao je za kosu, a zatim sjeo u svoje vozilo marke "kia" u kojem su se nalazile još dvije, za sada neidentifikovane osobe.

Dok je nesrećna djevojka išla trotorarom, on je, kako se sumnja, namerno usmjerio svoje vozilo ka njoj i udario je. Nezgoda se dogodila na okretnici trolejbusa.

N. S. je prebačena u Urgentni Centar gde su joj konstatovane lake tjelesne povrede u vidu povreda noge i glave sa gubitkom svijesti. O svemu je obaviješteno Prvo osnovno javno tuilaštvo u Beogradu koje vodi istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.