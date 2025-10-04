Šesnaestogodišnji L. S, koji je izboden sinoć na Novom Beogradu, pušten je na kućno lečenje, ali odbija da sarađuje sa policijom.

L.S. (16) koji je juče izboden u Ulici Mileve Marić Anštajn pušten je na kućno lečenje.

Međutim, on nije želeo da sarađuje sa policijom tvrdeći da "ništa ne zna". O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Nezvanično, NN napadač je prišao sa leđa maloletniku i ubo da nožem. Napadač je u bekstvu.

Napad se dogodio sinoć oko 20 sati na Novom Beogradu. Policija prikuplja dokaze i saznanja o ovom slučaju.

