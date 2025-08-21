Mladić star 20 godina brutalno je napadnut ispred popularnog beogradskog splava Lasta. Napadači su mu prepriječili put, razbili automobil čekićem i palicom, a zatim ga fizički napali.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U srijedu ujutru, u Urgentni centar Beograda primljen je N. Z. (20), koji je zadobio lake tjelesne povrede nakon brutalnog napada ispred splava Lasta na Sajamskom keju.

Prema nezvaničnim informacijama, napad je izvršilo četvoro nepoznatih lica. Oni su, kako se navodi, sustigli mladića svojim vozilom, prepriječili mu put, a zatim čekićem i palicom izudarali automobil u kojem je sjedio. Nakon toga, fizički su napali i samog mladića, nanoseći mu više udaraca po glavi i tijelu.

Ljekari u Urgentnom centru konstatovali su lake tjelesne povrede, dok policija nastavlja istragu i traga za počiniocima. Za sada nije poznat motiv napada.

