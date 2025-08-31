Stanari zgrada kod koje se dogodilo ubistvo mladića na Vračaru oglasili su se o slučaju koji je uznemirio Beograd.

U Kursulinoj ulici na Vračaru u Beogradu je tokom noći subote na nedelju izbila tuča dvojice mladića od kojih je jedan (23) preminuo uslijed povreda zadobijenih nožem. Tragovi krvi i dalje su vidljivi na ulici, a stanari okolnih zgrada su za "Blic" ispričali šta su čuli i vidjeli.

Svjedoci sukoba kažu da su scene bile uznemirujuće. Tuča se dogodila oko dva sata iza ponoći.

"Sve se odigralo jako brzo, izgledalo je zastrašujuće. Oni su puzali po asfaltu, mnogo su krvarili.

Napadači su odmah pobjegli i ostavili ih da leže, da iskrvare. Čula sam da je jutros došla majka od dječaka koji je ranjen kako bi uzela njegove lične stvari koje su ostale u lokalu gdje je izbio incident.

Svi su jako uznemireni, momci koji radili noćas su van sebe. Policija je zatvorila ulicu i ispitivala svjedoke sve do 7 jutros", kaže komšinica.

Prije sukoba su dvojica mladića sjedela u kladionici. Sukobili su se sa grupom od nekoliko mlađih muškaraca.

"Oni su sjedeli u lokalu 20-ak minuta, nakon čega su izašli ispred kako bi raspravili problem. Napolju se nastavila rasprava, koja se nakon 10 minuta smirila.

Njihova svađa je počela u lokalu, onda su izašli ispred kako bi riješili problem. Iskreno, ne znam šta je razlog sukoba između dvije grupe momaka.

Raspravljali su se 10 minuta i činilo se da su se izmirili. I dvojica mladića, od kojih je jedan ubijeni i mladići sa kojima su se sukobili vratili su se u lokal.

Nastavili su da sjede svako za svojim stolom. Nakon pola sata, odjednom je ponovo izbio sukob i oni su se dogovorili da izađu ispred objekta kako bi se 'potukli na fer' ", tvrdi izvor blizak istrazi za pomenuti portal.

Navodno postoje dvije verzije uzroka sukoba. Jedna glasi, prema riječima istog izvora, da je grupa muškaraca sa kojima su se sukobili imala kod sebe hladno oružje, a druga glasi, na osnovu očevidaca, da su 'nepoznati muškarci' izvadili noževe i izboli mladiće sa kojima su se njihovi prijatelji sukobili.

