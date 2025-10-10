Uhapšen je muškarac u Beogradu jer je bombom prijetio da će pobiti članove porodice.
Beogradska policija uhapsila je starijeg muškarca D.M. (1943) zbog sumnje da je pretio bombom ukućanima. Sumnjiči se da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zvezdara, uhapsili su D. M. (1943) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je danas u stanu na teritoriji Mirijeva, ukućanima prijetio da će aktivirati ručnu bombu.
Policija je kod osumnjičenog pronašla ručnu bombu i izuzela je. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu", navodi se u saopštenju.