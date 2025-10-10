Uhapšen je muškarac u Beogradu jer je bombom prijetio da će pobiti članove porodice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Beogradska policija uhapsila je starijeg muškarca D.M. (1943) zbog sumnje da je pretio bombom ukućanima. Sumnjiči se da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zvezdara, uhapsili su D. M. (1943) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je danas u stanu na teritoriji Mirijeva, ukućanima prijetio da će aktivirati ručnu bombu.

Policija je kod osumnjičenog pronašla ručnu bombu i izuzela je. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu", navodi se u saopštenju.