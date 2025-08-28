Kako se navodi u odluci, nasilje se dogodilo 19. jula ove godine, oko 21 čas, u porodičnoj kući, kada je njegova supruga L.P. odbila da mu nabavi alkohol. Tada je udario dva puta pesnicom u predjelu glave i uputio prijetnje: „Je..m ti majku i oca, strpaću te u sanduk“.

Viši sud u Bijelom Polju odbio je žalbu advokata Bijelopoljca S.P, osumnjičenog za nasilje u porodici, pa će on ostati u pritvoru do daljeg. Njegov branilac je tražio da se osumnjičeni pusti na slobodu, ali je sud ocijenio da postoje osnovi sumnje da bi mogao ponoviti krivično djelo, piše CdM.

Ona je zadobila hematome na licu, nakon čega je uspjela da pobjegne iz kuće i pozove policiju.

Sud je ocijenio da okolnosti slučaja, kao i ranija istorija nasilničkog ponašanja osumnjičenog, opravdavaju produženje pritvora.

Naime, S.P. je u posljednjih pet godina čak devet puta prekršajno kažnjavan zbog nasilja u porodici.

Osim novčanih i zatvorskih kazni, više puta mu je izricana mjera obaveznog liječenja od alkoholizma, kako na slobodi, tako i u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici „Dobrota“ u Kotoru.

„Navedene činjenice ukazuju da bi ostajanjem na slobodi okrivljeni mogao ponoviti krivično djelo, a pravilno je zaključeno i da postoji opasnost od ponavljanja, između ostalog, i zbog činjenice da je prilikom izvršenja bio pod dejstvom alkohola“, navodi se u odluci Višeg suda, prenosi CdM.