Stravičan slučaj potresao je jutros mjesto Bakšaiš u Bihaću kada je sin nožem izbo majku.

Prijava je zaprimljena oko 5:20 sati, kako je potvrdio portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Abdulah Keranović.

"Incident se desio u naselju Bakšaiš, gdje je sin hladnim oružjem, odnosno nožem napao svoju majku, koja je pri tome zadobila lakše tjelesne povrede", rekao je Keranović.

Dodao je da je osumnjičeno lice pod nadzorom policije, a uviđajne radnje su završene.

