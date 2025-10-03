Suprug preminule žene otpušten iz bolnice na kućno liječenje

D. V. (51) koja je u utorak oko 14.20 sati ranjena u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu u obračunu navijača, preminula je u Urgentnom centru.

Tragičnu vijest za Kurir je potvrdio izvor blizak porodici nesrećne žene.

"Ona je bila predivna osoba, borila se za svoju djecu, da ih izvede na pravi put. Dugo je živjela u inostranstvu, ali se u nekom trenutku vratila u Srbiju. Jako vrijedna i poštena žena, ovo što se dogodilo nas je sve pogodilo. Znamo da su ljekari iz Urgentnog centra dali sve od sebe da je spasu, ali nažalost povrede su bile jezive", kaže izvor.

Kobnog dana D. V. je sjedjela u kafiću sa svojim suprugom O. A. kada su se sukobili mladići koji su bili u istom lokalu. Jedan od njih je zapucao i tom prilikom teško ranio D. V., njenog muža, još jednu ženu, kao i dvojicu mladića. Inače, suprug preminule žene juče je otpušten iz bolnice na kućno liječenje. On je, podsjetimo, zadobio povrede noge.

"D. V. je najteže povrijeđena. Ona na licu mjesta nije davala znake života, ali su je ljekari ipak odvezli na reanimaciju. Uspjeli su da je ožive, operacija je trajala više od pet sati. Odstranili su joj bubreg, nadbubrežnu žlijezdu, slezinu... Imala je i druge teške povrede unutrašnjih organa", podsjeća izvor.

