Očevici su ispričali kako je izgledala pucnjava u kafiću u Beogradu.

U kafiću na Paliluli u Višnjičkog banji u Beogradu ubijena je jedna žena, dok su ranjene četiri osobe koje su prevezene u Urgentni centar. Policija je raspisala akciju "Vihor 3", a očevici su za "Kurir" ispričali šta se dogodilo u kafiću.

"Sumnja se da se ubistvo i stravična pucnjava dogodila oko 14 časova. Navodno, prema riječima očevidaca, za sada nepoznata osoba izašla je iz belog kombija približila se lokalu sa zadnje strane, ušla u kafić i počela da puca.

Navodno, čulo se četiri ili pet hitaca. Uslijedio je stampedo, bježanija.

Nije se znalo ko gdje ide i na koju stranu. Čula se vriska i zapomaganje.

Žena koje je ubijena sjedjela je navodno, prvi ili drugi sto do vrata u kafiću.Napadač je pobjegao u bijelom kombiju, ali se za sada ne zna da li je imao saučesnika koji ga je vozio ili je sam djelovao", navodi izvor "Kurira".

Stradala je žena V.D. (51), dok su M.Lj. (42), A.O. (59), N.N. (33) i L.D. (29) zadobili povrede. Očevici su opisali strašne scene pucnjave.

"Radili smo i odjednom se čula pucnjava. Nije bila rafalna paljba već se u nekoliko navrata čulo po nekoliko hitaca.

Čuli smo da je potom uslijedila srča. Popucala su neka stakla, vjerovatno od lokala i automobila.

Prije nego što je usledila pucnjave, čula se škripa guma. Taj kombi, bijeli navodno se zaustavio ispred i uletio je navodno, jedan muškarac koji je vikao: 'Sa kim su se posvađali?'

Bio je bijesan, a onda je uslijedila pucnjava. Sjeo je u kombi i pobjegao.

Navodno, kod jednog gosta lokala pronađen je pištolj. Užas, mislim da su opet stradali nedužni", kažu očevici.

