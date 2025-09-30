Snimak pucnjave u Višnjičkoj banji.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Danas oko 15 časova na Slanačkom putu u Višnjičkoj banji došlo je do pucnjave u kojoj je jedna žena izgubila život, dok su dvije osobe povrijeđene.

Prema dostupnim informacijama, stradala je V. D. (51), dok su M. Lj. (42) i A. O. (59) zadobili prostrijelne rane. M. Lj. je pogođen u lijevu potkoljenicu, a A. O. u lijevu butinu.

Na lice mjesta odmah je izašao dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gdje je u toku uviđaj u jednom od lokala na Slanačkom putu.

Prema prvim saznanjima, napadač je pucao iz vozila, najvjerovatnije iz kombija, a policija intenzivno traga za osumnjičenim. Zbog bezbjednosti i potrage, dio Višnjičke banje je blokiran, a trenutno je u toku policijska akcija pod nazivom "Vihor".