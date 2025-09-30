U Višnjičkoj banji, na Slanačkom putu, danas oko 15 časova došlo je do pucnjave u jednom lokalu. Jedna žena je ubijena, dok su dve osobe povrijeđene.

U Višnjičkoj banji, na Slanačkom putu, danas oko 15 sati je došlo do pucnjave, a kako se saznaje jedna žena je ubijena.

Dežurni javni tužilac VJT u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mjesta gdje je danas u jednom lokalu na Slanačkom putu ubijena ženska osoba, a dva lica povrijeđena.

V. D. (51) je ubijena, a i M. Lj. (42) ima povrede potkoljenice na lijevoj nozi, prostrijelna rana, dok A. O. (59) ima prostrijelnu ranu na lijevoj butini.

Policija traga za učiniocem koji je najvjerovatnije pucao iz kombija. Policija je blokira dio grada. Trenutno je na snazi akcija "Vihor".

