Pucnjava u lokalu na Paliluli, jedna osoba ne daje znake života.

U lokalu na Paliluli u Beogradu, u naselju Višnjička banja, dogodila se pucnjava. Nezvanično, upucane su dvije žene. Policija je blokira dio grada. Trenutno je na snazi "Vihor 3".

U lokalu upucane su najmanje tri osobe, od kojih su dvije žene.. Nezvanično, pucnjava se dogodila u lokalu na Slanačkom putu. Napadači su ušli u kafić i zapucali. Prema poslednjim informacijama, jedna od ranjenih žena ne daje znake života.

