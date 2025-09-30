Osumnjičeni M.M. je prethodno na saslušanju u tužilaštvu iznio odbranu.

Izvor: RTS printscreen/Privatna arhiva

Viši sud u Jagodini odredio je do 30 dana pritvor M.M. (39) iz sela u okolini Jagodine osumnjičenom da je 26. septembra ubio svoju babu (76) i dedu (79).

Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva, da osumnjičeni ne bi uticao na svjedoke i zbog uznemirenja javnosti, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Osumnjičeni je prethodno na saslušanju u tužilaštvu iznio odbranu.

MUP je u nedelju saopštio da je uhapšen M.M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo, odnosno da je 26. septembra oštrim predmetom usmrtio svoju sedamdesetšestogodišnju babu i svog sedamdesetdevetogodišnjeg dedu u njihovoj porodičnoj kući u okolini Despotovca, a potom pobjegao.

Intenzivnim radom policije on je pronađen i uhapšen.

(Telegraf/MONDO)