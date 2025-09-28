Komšije su otkrile detalje o paru koji je ubijen kod Despotovca.

Izvor: RTS printscreen/Privatna arhiva

U kući u selu Bogava kod Despotovca su u subotu 27. septembra u ranim jutarnjim časovima pronađena tijela starijeg bračnog para - M.R. (79) i Ž.R. (76). Oni su zaklani nožem, danas prijepodne je uhapšen glavni osumnjičeni M.M. (39) u Smederevskoj Palanci, a komšije su se na dan jezivog zločina oglasile za "Blic" o detaljima o ubijenom paru.

"Unuk M.M. koji je osumnjičen je prije povremeno svraćao, međutim, u posljednje vrijeme je dolazio češće nego ranije. Baka i deka su bili divni ljudi, radni, skromni i pošteni, a sad šta se desilo, niko ništa ne zna.

Pomislili smo odmah da se sa njihovim unukom nešto dogodilo jer smo vidjeli njegov kamion. Tek smo poslije shvatili da je on došao do bake i deke kamionom, da ih je ubio, a onda pobjegao dedinim autom.

Oni su bili radni i vrijedni ljudi. Čuvali su koze, ovce, a nedavno su prodali neku stoku. Čuli smo da je unuk to znao, e sad da li ih je zbog toga ubio to samo on i policija znaju", započeo je komšija.

