MUP Srbije se oglasio o hapšenju osumnjičenog za ubistvo para kod Despotovca.

Izvor: privatna arhiva

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se o hapšenju osumnjičenog M.M. (39) za ubistvo starijeg bračnog pada u selu Bogava kod Despotovca. On je uhapšen jutros u Smederevskoj Palanci zbog sumnje da je ubio svoju baku i deku, M.R. (79) i Ž.R. (76).

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Јagodini su u saradnji sa pripadnicima Policiјske uprave u Smederevu, Policiјske stanice u Smederevskoј Palanci, uhapsili M. M. (39) iz sela u okolini Јagodine zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo teško ubistvo. Kako se sumnja on јe, 26. septembra, oštrim predmetom usmrtio svoјu sedamdesetšestogodišnju babu i svog sedamdesetdevetogodišnjeg dedu u njihovoј porodičnoј kući u okolini Despotovca, a potom pobjegao.

Intenzivnim radom policiјe on јe pronađen i uhapšen. Osumnjičenom јe, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Јagodini, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu", navodi se u saopštenju.

