Tijela bračnog para od 76 i 79 godina pronađena su u njihovoj porodičnoj kući u selu Bogova kod Despotovca, sumnja se da je unuk ubica.

Bračni par star 76 i 79 godina ubijen je oko četri sata jutros kod Despotovca , iz za sada nepoznatog razloga. Ljekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt! Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubistvo se dogodilo oko četri sata ujutru.

"Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubistva pobjegao. Navodno, on je danima dolazio kod babe i dede, a juče je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posjetio", kaže izvor i dodaje:

"Iz za sada nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubistvo, a osumnjičeni ubica je nakon krvavog pira, navodno, uzeo automobil svog djede i pobjegao. Za sada nije poznato ko je pronašao tijela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji".

Ljekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrtsupružnika, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, koji je i dalje na terenu naložio je da se tijela pošalju na obdukciju kako bi se utvrdilo od kojih povreda je nastupila smrt. Intezivno se traga za osumnjičenim, a istraga je i dalje u toku.

