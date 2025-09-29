U Hrvatskoj je tokom vikenda došlo do neuobičajene provale, 30-godišnji Slovenac zatečen je kako spava u kući u koju je prethodno provalio.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

U istarskom gradiću Medulinu u subotu se dogodila provala koja je dobila bizaran epilog. Naime, 30-godišnji slovenački državljanin zatečen je kako spava u dnevnoj sobi kuće u koju je provalio, saopštila je istarska policija.

Događaj se odigrao u ranim jutarnjim satima u subotu, oko 4:25. Muškarac je prvo razbio staklo na terasi kako bi ušao u kuću. Vlasnik kuće ga je ubrzo zatekao kako spava u dnevnoj sobi i odmah pozvao policiju.

Pulska policija je sprovela i završila krivičnu istragu nad 30-godišnjakom. Zbog sumnje da je počinio krivično djelo teške krađe, protiv slovenačkog državljanina biće podnijeta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.