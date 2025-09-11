Dvogodišnje dijete u Slavonskom Brodu preminulo je od teških opekotina. Policija i hitne službe intervenisale su na licu mjesta, dok se istražuju okolnosti nesreće i eventualna odgovornost roditelja.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Danas je u Slavonskom Brodu preminulo dvogodišnje dijete od teških opekotina, u zgradi koja se nalazi u neposrednoj blizini Županijskog državnog tužilaštva.

Kako navode očevici, na mjestu događaja bile su medicinske službe i policija. Policijski službenici trenutno preduzimaju neophodne radnje kako bi utvrdili sve okolnosti nesreće.

Pojavile su se neslužbene informacije da je dijete opekotine zadobilo još juče, ali da roditelji nisu odmah reagovali, zbog čega je pomoć kasnila. Takođe, spekuliše se da roditelji snose dio odgovornosti jer nisu pravovremeno zatražili medicinsku pomoć.

(MONDO/SBonline)