Karlovačka policija uhapsila je 33-godišnju državljanku Srbije koja je 25 kilometara vozila auto-putem A1 u suprotnom smjeru, izazvala dvije saobraćajne nezgode i pobjegla sa mjesta udesa.

Izvor: Youtube/ Total Croatia News

Karlovačka policija sprovela je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjom državljankom Srbije zbog bahate vožnje. Navode da je utvrđena osnovana sumnja da je 21. avgusta uveče teško kršila saobraćajne propise.

Kako navodi policija, ona se dok je putovala auto-putem A1 u pravcu Zagreba, na naplatnoj rampi Demerje polukružno okrenula i nastavila vožnju u zabranjenom smjeru prema Karlovcu narednih 25 kilometara.

Na taj način je izazvala dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i ugrozila živote i tjelesnu bezbjednost više ljudi, tačnije pet vozača i devet putnika. Prvu saobraćajnu nezgodu izazvala je u svom vozilu srpskih registarskih oznaka na području Zagreba oko 23:05 časova, kada je oštetila jedno vozilo, piše Jutarnji.

Ignorišući svetlosne i zvučne signale policije da se zaustavi, nastavila je vožnju. Na području Draganića, oko 23:30 časova, oštetila je još dva putnička vozila, zatim izašla iz svog automobila i pobjegla sa mjesta nesreće u nepoznatom pravcu.

Na djelove ranije oštećenih vozila u Draganiću su naletjela još dva dodatna vozila, jer nisu mogla da ih izbjegnu. Osumnjičena 33-godišnjakinja je naknadno pronađena i uhapšena. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo bahate vožnje u drumskom saobraćaju, predata je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.