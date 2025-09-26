Adel Kadaš zvani Dasta uhapšen je u Srbiji po potjernici Interpola.

Izvor: MUP

Adel Kadaš (34) poznatiji kao Dasta uhapšen je u Srbiji po potjernici Interpola koju je raspisala Bosna i Hercegovina, piše "Istraga.ba". Uhapšen je u Beogradu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem o svim detaljima akcije hapšenja.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapsili su u Beogradu državljanina Bosne i Hercegovine A. K. (1991) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela ubistvo. Policija je uhapsila A. K. u Mis Irbijevoj ulici na Zvezdari. On će biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu radi daljeg preduzimanja mjera i procesuiranja po međunarodnoj potjernici", saopštio je MUP.

Za njim je, prema pisanju bosanskog portala, bila raspisana crvena potjernica zbog sumnje da je ubio Mehmeda Ramića u pucnjavi u sarajevskom naselju Pofalići. On je iste noći nakon zločina pobjegao u pravcu Crne Gore, a osim ubistva Ramića, osumnjičen je i za organizovani kriminal u "Sky" predmetima.