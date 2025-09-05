On se sumnjiči za krivična djela iz oblasti finansijskih prevara u Republici Turskoj. Slijedi komunikacija nadležnih organa Crne Gore i Republike Turske radi daljeg postupka u odnosu na ovo lice.

Izvor: Youtube/ TravelWorld196 /Screenshot

Na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, graničnoj kontroli na izlazu iz Crne Gore je kao putnik na letu koji saobraća na linij Podgorica – Izmir, prisupio A.Y. (23), državljanin Republike Turske.

Detaljnom provjerom u saradnji sa službenicima Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol-Europol-Sirene, utvrđeno je da se ovo lice potražuje na međunarodnom nivou i da je za njim potjernicu raspisao NCB Interpol Ankara, Republika Turska.

