Na Zvezdari su u subotu pretučeni otac i sin zbog parking mjesta, traže se četvorica nasilnika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija traga za četvoricom napadača koji su u subotu pretukli oca i sina na Zvezdari u Beogradu, saznaje "Telegraf". Tuča je izbila zbog parking mjesta.

Prema prvim informacijama, vozač automobila marke "audi" je stao ispred ispred kuće P.V. (58) koji ga je zamolio da pomjeri vozilo. Muškarac je odbio da ga posluša i pozvao je drugare i iz gepeka su izvadili metalne štangle kojim su pretukli P.V. i njegovog sina koji ima 23 godine.

Primljeni su u Urgentni centar u Beogradu. Nakon ukazane ljekarske pomoći pušteni su na kućno liječenje.

Prema nezvaničnim informacijama, vlasnik kuće je vozaču "audija" rekao "Nije ti ovo parking". Vozač "audija" se zbog toga razbesnio i sa prijateljima je napao muškarca i njegovog sina.

(Telegraf/MONDO)