Maloljetnu djevojčicu (15) su mučila četiri vršnjaka na Novom Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jezivo zlostavljanje dogodilo se u četvrtak 28. avgusta u večernjim časovima na Novom Beogradu kada su četiri dječaka mučila djevojčicu (15), saznaje "Telegraf". Gasili su joj cigarete po tijelu.

Ona je izašla sa tri drugarice do parka kako bi se družila sa četiri dječaka. Nije poznato kako je počelo, ali su joj dječaci ubrzo makazama sjekli kosu, a potom gasili cigarete po tijelu.

Nakon toga su joj markerom po licu i tijelu crtali kukaste krstove. Na kraju mučenja su je ostavili u parku, a pronašao ju je slučajni prolaznik.

On je, prema prvim informacijama, djevojčici platio taksi za prevoz do kuće. Kada su je roditelji vidjeli, odmah su pozvali Hitnu pomoć i ona je oko četiri sata ujutru primljena u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj.

Policija radi na utvrđivanju identiteta osoba koje su mučile djevojčicu. Nije zasad poznato da li su u ovom činu nasilja učestvovale i njene drugarice.

(Telegraf/MONDO)