Muškarac starosti oko 41 godina teško je povrijeđen kada ga je nepoznati napadač izbo nožem u centru Beograda

Napad se dogodio jutros oko sedam časova, u stanu zgradi u centru Beograda. Napadač je, kako prenose mediji, ušao u stan u kom je izbodeni muškarac bio sa djevojkom i zadao mu dva uboda u grudi i stomak.

"Krvi je na sve strane u zgradi, a mislim i da je policija pronašla nož u hodniku", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Obaviještena je policija koja je ubrzo izašla na teren. Motiv ovog zločina nije poznat, a u toku je i uviđaj.

