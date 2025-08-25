Svjedoci nezgode pozvali su policiju i Hitnu pomoć.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U subotu oko 11 sati u Krnjači se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno dijete od osam godina.

Dječak, A.Ć. primljen je u Dječiju bolnicu u Tiršovoj ulici sa ozbiljnim povredama glave. Sumnja se da je njega, dok je prelazio ulicu van pješačkog prelaza, udario vozač "renoa" koji se nije zaustavio, već dao gas i pobjegao.

Kako se saznaje, svjedoci nezgode pozvali su policiju i Hitnu pomoć. Dijete je, navodno, bilo bez svijesti. Prvo je primljen u Urgentni centar, a zatim u bolnicu u Tiršovoj. O nezgodi je obaviješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf, Mondo)