Danas je saslušan muškarac zbog sumnje da je upao u stan mladića i žene i da im je prijetio.

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je danas okrivljenog Lj.R. (30) na okolnosti izvršenja krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 2. Krivičnog zakonika na štetu više lica -oštećenog N.R. (35) i oštećene V.D. (38).

Okrivljeni je osnovano sumnjiv da je dana 22.08.2025. godine, došao u stan oštećenog na Novom Beogradu, u kojem se nalazila i oštećena, držeći u ruci metalni predmet, kojom prilikom mu je rekao da mu je polupao cijela kola, nakon čega je i putem poruka i neposredno uputio prijetnje po život. Iznoseći svoju odbranu, u prisustvu branioca i vještaka psihijatra, okrivljeni je djelimično priznao izvršenje krivičnog djela, nakon ćega je javni tužilac podnio predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na oštećene.