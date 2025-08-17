U Valjevu su zapaljene prostorije Srpske napredne stranke.
Studenti u blokadi i zborovi grada Valjeva organizovali su večeras protest u Valjevu nakon žestokih sukoba prethodnih dana građana sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Dio okupljenih građana je večeras zapalio prostorije Srpske napredne stranke u Valjevu.
Ubrzo nakon toga je kamenovana i zgrada Skupštine grada Valjeva. Pojedini građani su bacali kamenice i pirotehnička sredstva.
Izbio je manji požar u zgradi Skupštine grada Valjeva. Brojni snimci objavljeni su na društvenim mrežama.
Napeta je situacija i na Novom Beogradu. Policija je bacila suzavac na okupljene demonstrante koji se nalaze u Ulici Jurija Gagarina.