U Valjevu su zapaljene prostorije Srpske napredne stranke.

Izvor: 192_rs/instagram

Studenti u blokadi i zborovi grada Valjeva organizovali su večeras protest u Valjevu nakon žestokih sukoba prethodnih dana građana sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Dio okupljenih građana je večeras zapalio prostorije Srpske napredne stranke u Valjevu.

Ubrzo nakon toga je kamenovana i zgrada Skupštine grada Valjeva. Pojedini građani su bacali kamenice i pirotehnička sredstva.

Izbio je manji požar u zgradi Skupštine grada Valjeva. Brojni snimci objavljeni su na društvenim mrežama.

Napeta je situacija i na Novom Beogradu. Policija je bacila suzavac na okupljene demonstrante koji se nalaze u Ulici Jurija Gagarina.