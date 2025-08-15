Vučić je naveo da nije zadovoljan trenutnim stanjem u zemlji jer utiče na život svakog običnog čovjeka.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas za RTS da je sada jasno da je trenutno stanje u zemlji izazvano spolja, te dodao da se do sada nikada nije desilo u Srbiji sistematsko uništavanje prostorija neke stranke.

Vučić je naveo da nije zadovoljan trenutnim stanjem u zemlji jer utiče na život svakog običnog čovjeka.

„Imamo mnogo problema zbog ponašanja dijela političke elite“, rekao je on i dodao da je trenutno stanje u najvećem dijelu izazvano spolja.

On je istakao da su „svi trenutni trikovi“ viđeni u drugim različitim revolucijama.

„Svakome je jasno o čemu se ovdje radi… U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast izborima“, rekao je on i dodao da sada traže nešto što niko ne može da im ispuni da bi neredima dođu na vlast.

Upitao je zbog čega su ljudi srećni što nešto gori, te dodao da nije problem u stranačkim prostorijama, već što političke kolovođe sjede van naše zemlje.

„Nikada ne želimo da vidimo šta je istina, već želimo da gonimo našeg subašu“, rekao je on.

Kako je naglasio, nikada se u Srbiji nije dogodilo da je neko sistematski uništavao prostorije političke stranke. Na pitanje zašto nije bilo pripadnika policije ispred prostorija SNS-a Vučić je rekao da nije bilo dovoljno snaga.

„Napadnuti su na najbrutalniji način i umalo bili živi spaljeni“, rekao je Vučić komentarišući incidente od preksinoć.

On je rekao da se „cijeli program sveo na motke, šipke i uništavanje“.

Vučić je, na pitanje o prekomjernoj upotrebi sile od strane policije u Valjevu, rekao da je policija mnogo toga trpjela.

„Niste htjeli da pokažete šta znače natpisi u prostorijama SNS-a u centru Novog Sada“, rekao je Vučić voditeljki RTS-a i upitao je zbog čega nisu pokazali šta znači „ACAB“ i „1312“, te dodao da to traži Zeleno-levi front.

On je upitao ko je protestante učio da tuku policiju i poručio da se mora voditi računa kakvu zemlju želimo.

„Oćete državu bez policije, pa svi mi plaćamo policiju“, rekao je on i najavio nagrade za policajce koji su trpjeli nasilje.

Vučić je dodao da želi da zaštiti i dječaka nad kojim je upotrebljena prekomjerna sila, iako je gađao policiju kamenicama.

Na pitanje da li institucije imaju snage da odgovore na bezbjednosne izazove, Vučić je rekao da niko nije jači od države, te da je samo pitanje „našeg doziranja“.

„Nisam ni direktor policije ni predsjednik SNS-a, već svih građana i trudim se da takavi budem“, rekao je Vučić i zahvalio se „onima koji to odlično razumiju, i onima koji podržavaju blokadere“.