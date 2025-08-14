Povodom nasilja u Novom Sadu sinoć se oglasio i ministar MUP-a Ivica Dačić koji je potvrdio da je došlo do napada na policiju.

Izvor: Printscreen

Povodom napada na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu, danas se medijima iz zgrade Starog Generalštaba VS u Ulici Kneza Miloša obratio direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić.

"Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke na obezbjeđivanju određenog lica. Povrijeđeno je sedam pripadnika VS od kojih četiri teže", rekao je Jovanić, prvi čovjek VBA.

Jovanić je naglasio da su napadnuti pripadnici VS više puta izdali upozorenje da su ovlašćena lica.

"Pripadnici Vojske Srbije su isključivo pružali otpor"

"Pripadnici policije su grupi napadača više puta izdali upozorenje da su ovlašćena lica, da su pripadnici Vojske, ali napadači nisu htjeli da odustanu. Pripadnici Vojske Srbije su isključivo pružali otpor. Uzimajući u obzir broj napadača, ovlašćeno lice je pucalo u vazduh, nakon čega su se napadači udaljili sa lica mjesta. Ponašanje vojske bilo je u skladu sa propisima. Radnjom pucanja u vazduh nije ugrožen nijedan život, štaviše, da se nije tako postupilo, životi pripadnika vojske bi bili ugroženi", rekao je Jovanić

Direktor VBA je istakao da je tokom sinoćnih dešavanja povrijeđeno sedam pripadnika VS od kojih četvoro ima teške tjelesne povrede.

Javnosti se obratio i lakše povrijeđeni pripadnik Kobri Brkušanin.

"Nama je prišlo oko 100 napadača, mi smo pružali otpor koliko smo mogli. Kada su nas okružili, procijenio sam da je život mojih kolega ugrožen. Upotrijebio sam vatreno oružje, pucao u vazduh, nakon čega su se oni razbježali. Da to nisam uradio smatram da bi posledice po mene i moje kolege bile daleko teže. Bavim se ovim već 20 godina i odgovorno tvrdim da nikad nisam vidio toliki bijes, toliku mržnju prema ovlašćenim licima", rekao je Brkušanin.

Izvor: RTS printscreen

Podsjetimo, povodom nasilja u Novom Sadu sinoć se oglasio i ministar MUP-a Ivica Dačić koji je potvrdio da je došlo do napada na policiju i na građane koji drugačije misle. Dačić je govorio i o muškarcu sa pištoljem rekavši da je on zastavnik Vojske Srbije.

"Želim da demantujem natpise u medijima obojene revolucije da se radilo o pripadniku SNS-a, to nije tačno, riječ je o službenom licu, koje je spriječilo katastrofu ovim činom. Pištolj je posjedovao zastavnik Vojske Srbije, da nije izvadio službeni pištolj i upotrebio svi bi imali teške posledice ili izgubili život. On ima teške tjelesne povrede", istakao je Dačić.

