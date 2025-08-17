Ministar policije i potpredsjednik vlade o protestima u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu

Izvor: TV Pink/screenshot

Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti u subotu uveče iz Palate Srbija, povodom nasilnih scena na ulicama nekoliko gradova.

"Kao i prethodnih dana i večeras je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada i na policijske snage gdje su bile prisutne ali i demoliranja i paljenja i objekata političkih stranaka, ali i državnih organa. Najviše je incidenata bilo u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su zapaljene prostorije SNS-a, srećom unutra nije bilo nikoga, možda bi bilo i životno ugroženih", rekao je Dačić, a prenio "Kurir".

U Valjevu su na protestu zapaljene prostorije Srpske napredne stranke i kamenovana zgrada Skupštine, u kojoj je izbio i manji požar. Takođe, napeto je bilo i na ulicama Novog Beograda.

"U Valjevu su demolirani i objekti gradske uprave i tužilaštva. Napadnute su i prostorije drugih političkih stranaka. Očigledno je da ne postoji politički život u Srbiji, da samo oni budu na političkoj sceni. U Valjevu je večeras bilo oko 4.000 ljudi. Skupili su se iz cijele Srbije. Policija je uspostavila javni red i mir. Što se tiče Beograda, bilo je prisutno negdje oko 1.300 ljudi ali su bili izuzetno agresivni. Gađali su policiju zapaljivom tečnošću, puškama za 'paint ball', i tako dalje...".

Govorio je Dačić i o Novom Sadu.

"U Novom Sadu je bilo prisutno oko 5.000 ljudi. Jedan žandarm je zasad povrijeđen u Valjevu. Do sada je uhapšeno 18 ljudi, ali će taj broj sigurno biti veći. Svi koji su kršili zakon biće uhapšeni, neće se tolerisati kršenje zakona".

"Da se spriječe lažne vijesti i manipulacije"

Dačić je još jednom pozvao je sve na javni red i mir.

"Napadi na policiju su bili brutalni svih ovih dana. U protekla četiri dana skoro 130 policijskih službenika je povrijeđeno", dodao je Dačić.

"Danas je bilo nekih manipulacija i lažnih vijesti, poljuljkani time i mi smo provjeravali, a neki mediji su prenijeli to da je mladić koji je navodno pretučen u Valjevu preminuo. Niti ima prezime, niti postoji ikakva potvrda takve informacije, zahtijevamo da se takve laži spriječe. To smo provjerili, ta informacija se pokazala kao lažna. Svi koji su širili lažne vijesti biće uhapšeni i predati na dalje zahteve Tužilaštva", dodao je Dačić.