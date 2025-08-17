Predsjednik se oglasio večeras nakon stravičnih scena nasilja u režiji blokadera na ulicama Beograda, Valjeva i Novog Sada

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio i poslao moćnu poruku svim blokaderima koji su i večeras rušili, palili i uništavali Srbiju, prenosi Kurir.

" Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gdje sam došao da posjetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem — podići ćemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspjećemo mi to sve da uradimo, sve zajedno sa narodom. A ovo uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar — sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije zato što nemaju šta drugo da ponude. Vrijeme odgovornosti dolazi i svi ovi koji su spaljivali, rušili, odgovaraće i biće kažnjeni za svoja zlodjela. Srbiju, marljive ljude, vrijedne ruke našeg naroda nikada neće moći da pobijede. Hvala vam na ljubavi i podršci " naveo je i dodao:

"Nasilje je izraz potpune nemoći. Sačuvaćemo mir i kazniti siledžije."