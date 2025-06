Obdukcija je otkrila uzrok smrti Tamare Novakov, djevojke koja je pronađena mrtva nakon šest mjeseci potrage.

Tijelo Tamare Novakov (19) iz sela Jevremovac kod Pančeva, koja je nestala 19. oktobra 2024. godine, pronađeno je 20. aprila u kanalu Dunav - Tisa - Dunav. Ona je tada napustila kuću sa dečkom Elvisom Nikolićem (23), a prema saznanjima "Blica", obdukcija je završena i otkriveno je da smrt nije nastupila nasilnim putem. Tijelo djevojke je pronađeno blizu mjesta gdje je policija ranije pronašla tijelo njenog dečka Elvisa Nikolića.

Da podsjetimo, Tamara je tog 19. oktobra izašla iz svoje porodične kuće sa dečkom Elvisom nakon svađe. Tamarina majka je ranije za medije otkrila šta se desilo tog dana između njih dvoje.

"Veče prije nestanka on je spavao kod nas, zapravo je vrlo često to radio. To veče su se svađali, a zatim izašli iz kuće i pješke krenuli da stopiraju do mjesta u kome je njen dečko živio", ispričala je ona.

