Prošlo je dva mjeseca od nestanka Tamare Novakov.

Izvor: Kurir

Prošlo je tačno dva mjeseca od nestanka mlade Tamare Novakov (19) iz Jermenovaca. Ona je 19. oktobra izašla iz kuće sa svojim dečkom Elvisom Nikolićem (23), čije tijelo je nakon devet dana pronađeno u kanalu Dunav - Tisa - Dunav. Pančevačka policija pretražila je rijeku, okolna sela, a do sada je pronađen samo jedan trag za koji se sumnja da pripada Tamari.

Prema nezvaničnim saznanjima, u jednoj kući koja se nalazi u blizini kanala gdje je pronađeno Elvisovo tijelo, policija je pronašla pramen kose i krvavu majicu za koju se sumnja da bi mogla pripadati Tamari Novakov. Majica i pramen kose poslati su na DNK vještačenje.

"Ispituje se da li krv na njegovoj jakni potiče od mlade ženske osobe za kojom se traga. Navodno, u kući u blizini kanala pronađen je dio njene kose i krvava majica. Za njom i dalje traga", rekao je ranije izvor "Blica" upućen u slučaj.

Iz kuće izašli posvađani

Podsjetimo, Tamara je iz svoje porodične kuće u selu Jermenovci izašla sa dečkom Elvisom. Prema riječima njene porodice iz kuće su izašli posvađani, a veče prije su se šamarali.

"Veče prije nestanka on je spavao kod nas, zapravo je vrlo često to radio. To veče su šamarali jedno drugo, svađali se, a zatim pješke krenuli da stopiraju do mjesta u kome je njen dečko živio", rekla je ranije Tamarina majka.

Nestanak prijavljen nakon 10 dana

Potraga za Tamarom započela je tek 10 dana nakon nestanka. Kako je ranije rekla Tamarina sestra, nestanak nisu prijavili odmah, jer su Tamara i njen dečko i ranije znali da odu i da se vrate nakon nekog vremena.

Međutim, ovog puta to nije bio slučaj, u kanalu Dunav – Tisa – Dunav pronađeno je Elvisovo tijelo, a Tamara se još uvijek nije pojavila. Obdukcija tijela Elvisa Nikolića utvrdila je da smrt nije nastupila nasilnim putem.

Tamara je na sebi imala farmerke, maslinasto zelenu jaknu i bijelu majicu.

(Blic/MONDO/J.D.)