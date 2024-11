Tamara Novakov (19) nestala je pre 13 dana, a neutješna porodica moli za pomoć.

Za Tamarom Novakov (19) iz sela Jermenovci kod Pančeva se još uvek traga. Tijelo njenog dečka pronađeno je ispod mosta u selu Lokve kod Alibunara, posle osam dana od nestanka. Ekipa "Blic jutra" posjetila je porodičnu kuću nestale djevojke u potrazi za najnovijim detaljima.

"Bili su oko godinu dana u vezi, često su se svađali, ali kao i svi mladi, svađali se pa mirili, ispričala je za "Jutro na Blic" Tamarina majka.

Sa njom je, ispred porodične kuće Novakov, izašla i Tamarina najmlađa sestra koja je u rukama držala dvoipogodišnju djevojčicu - Tamarinu ćerku. Upravo ta djevojčica "otežava" ovoj porodici već dovoljno bolan trenutak u životu jer non-stop pita gdje je njena mama.

"Veče prije nestanka on je spavao kod nas, zapravo je vrlo često to radio. To veče su šamarali jedno drugo, svađali se, a zatim pješke krenuli da stopiraju do mjesta u kome je njen dečko živio", rekla je Tamarina majka.

Kako je dodala, ni Tamara, a ni njen momak nisu posjedovali mobilne telefone.

"Razgovarala sam sa majkom mladića, on je sahranjen 30. oktobra", dodala je Tamarina majka.

Budući da je pronađen sav krvav ispod mosta u selu Lokve kod Alibunara, Tamarini roditelji sumnjanju da je on Tamaru ubio i to na mnogo gori način od guranja u kanal.

"Policija radi, tužilaštvo takođe, ali nama se niko nije obratio niti nas obavijestio o novostima, osim tog 19. oktobra kada je pronađeno njegovo tijelo", rekli su iz Tamarine porodice.

Porodica je, kako su dodali, organizovala svoju ličnu potragu. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu. Za Tamarom Novakov i dalje se traga, ona je na sebi u trenutku nestanka imala farmerke, bijelu majicu i zelenu jaknu.

