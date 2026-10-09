Odluku Agencije potpisala je direktorica Kristina Braletić

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je nekadašnji ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa, prihvativši plaćene avionske karte i hotelski smještaj za sebe i suprugu Marijanu tokom boravka u Dubaiju u martu 2010. godine. Troškove putovanja snosio je biznismen Duško Knežević, u ime Atlas grupe, prenose Vijesti.

Odluku Agencije potpisala je direktorica Kristina Braletić. U postupku je utvrđeno da Gvozdenović nije odbio ponuđenu korist, niti je o tome sačinio i nadležnom organu podnio pisani izvještaj, kako je to bilo propisano zakonom.

Inicijativu za ispitivanje ovog slučaja podnijela je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) prije sedam godina.

Gvozdenović je sa suprugom boravio u Dubaiju od 25. do 30. marta 2010, dok je obavljao funkciju ministra uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Tokom ranijeg postupka tvrdio je da se nije radilo o poklonu u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa, već o privatnom druženju koje je organizovala porodica Knežević. Zbog toga je, kako je naveo, smatrao da nije ni postojala obaveza da ponudu odbije u skladu sa članom 15 zakona.

Objasnio je i da troškove putovanja nije prijavio jer je smatrao da poziv nije imao veze sa njegovom javnom funkcijom, već da je na druženje sa suprugom pozvan kao privatno lice.

ASK, međutim, nije prihvatio takvo obrazloženje. U odluci je navedeno da je Gvozdenović, u svojstvu javnog funkcionera, dobio korist u vidu plaćenog avionskog prevoza i hotelskog smještaja, bez odgovarajuće naknade, koje je obezbijedio Duško Knežević u ime Atlas grupe.

Agencija je ocijenila da takva korist predstavlja poklon u skladu sa članom 5 stav 1 tačka 6 Zakona o sprečavanju sukoba interesa, kojim je poklon definisan kao usluga ili druga korist dobijena bez odgovarajuće naknade, čija vrijednost prelazi 50 eura. Kao ključnu činjenicu ASK je istakao da je Gvozdenović u trenutku prijema poklona imao status javnog funkcionera, te da se nije radilo o vrsti poklona koju je zakon dozvoljavao, pišu Vijesti.

Ova odluka uslijedila je nakon što je ASK prethodne sedmice utvrdio da je i bivši predsjednik Crne Gore i nekadašnji premijer Milo Đukanović prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa, prihvativši 2010. godine plaćene avionske karte i hotelski smještaj u Dubaiju za sebe i suprugu Lidiju.

Prema odluci Agencije, Đukanović i njegova supruga boravili su u Dubaiju od 25. do 30. marta 2010. godine, a troškove puta i smještaja platio je Duško Knežević u ime Atlas grupe. ASK je utvrdio da ni Đukanović nije odbio poklon niti je o njemu podnio pisani izvještaj organu u kojem je obavljao javnu funkciju.