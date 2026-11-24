Vlada je u julu sa izabranim privatnim konzorcijumom potpisala petogodišnji ugovor o markiranju, gdje će oni imati prihod po 0,7 centi po litru goriva, odnosno oko 17 miliona eura za ugovoreni period.

Izvor: Mediabiro

Markiranje goriva na graničnim prelazima i carinskim terminalima juče nije počelo, dok je Udruženje naftnih kompanija poslalo prijave za hitni nadzor inspekcijama za zaštitu od požara, za zaštitu na radu, za bezbjednost saobraćaja i ekološkoj inspekciji, u kojem traže da se izjasne da li je predloženi postupak pretakanja goriva i mućkanja cisterni bezbjedan.

Oni su juče uputili Ministarstvu energetike i Ministarstvu unutrašnjih poslova urgenciju za hitno postupanje i preduzimanje mjera u vezi sa najavljenim markiranjem goriva.

Na sastanku 6. novembra, predstavnika izabranog konzorcijuma, naftnih kompanija i Ministarstva energetike bilo je zaključeno da se postupak odlaže na neodređeno dok se ne ispune tehnički i pravni preduslovi. Međutim, iz Ministarstva energetike su 19. novembra poslali dopis konzorcijumu i naftnim kompanijama da markiranje počne 23. novembra, a da se sva organizaciona i tehnička pitanja rješavaju u međusobnoj komunikaciji. To se do juče nije desilo, tako da ni markiranje nije počelo.

Vlada je u julu sa izabranim privatnim konzorcijumom potpisala petogodišnji ugovor o markiranju, gdje će oni imati prihod po 0,7 centi po litru goriva, odnosno oko 17 miliona eura za ugovoreni period. Ovakvo markiranje se ne primjenjuje u EU, jer se tamo markiranjem označava samo gorivo koje je izuzeto od plaćanja akciza i poreza. U Crnoj Gori se obračunava na svu količinu goriva, pa i za ono na koje su unaprijed plaćene akcize i PDV, pišu Vijesti.

Prošle sedmice je na graničnom prelazu Debeli brijeg sprovedeno probno markiranje tako što su cisterne zaustavljene na samom prelazu i u saobraćajnoj traci na metar od prostorija zgrade u kojoj se nalaze granična policija i carinici, otvarali cisterne, pretakali gorivo, sipali markere i mućkali sadržaj cisterne.

U jučerašnjim dopisima naftnih kompanija se ističe da je javnim pozivom za izbor ponuđača za postupak markiranja naveden niz obaveza izvođača markiranja, među kojima je i da dobiju saglasnost MUP-a da je postupak markiranja bezbjedan i izbor lokacija na kojima će se on obavljati. Oni navode i da neće preuzeti odgovornost za ovaj postupak dok se ne ispune svi tehnički i pravni preduslovi.

U urgenciji se traži obrazloženje Ministarstva energetike zašto je mimo dogovora naložilo početak markiranja za juče, iako nijesu obezbijeđeni potrebni preduslovi, a od Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a traže da jasno saopšte da li je ovaj postupak bezbjedan.

“Očekujemo da MUP i Direktorat za zaštitu i spasavanje ne dozvole sprovođenje aktivnosti mimo zakonom propisanih procedura i bez prethodno ispunjenih svih obaveznih zakonskih uslova. Svako eventualno postupanje ili tolerisanje takvog načina rada, uprkos jasno ukazanim rizicima i nedostacima, može dovesti do posljedica, kako bezbjednosnih tako i pravnih, koje se naknadno ne mogu jednostavno otkloniti”, navedeno je u ovom dopisu.

Iz MUP-a je ranije “Vijestima” saopšteno da oni nijesu nadležni za markiranje goriva, ali izbjegavajući dio pitanja koji se odnosi na bezbjednost samog postupka.

Naftne kompanije angažovale su advokatski tim koji će ih zastupati Marka Miloševića i Amara Pepića, koji su juče saopštili da postupak predviđa otvaranje cisterni, čime se oslobađaju zapaljive pare goriva i da u takvim okolnostima jedna varnica, upaljena cigareta ili kvar na vozilu mogu izazvati požar ili eksploziju širih razmjera.

Oni su naveli da Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima pretakanje i druge radnje sa zapaljivim tečnostima definiše kao promet zapaljivih tečnosti, kao i da je tim zakonom propisano da se promet zapaljivih tečnosti može obavljati samo u posebno izgrađenim ili rekonstruisanim objektima ili njihovim djelovima, u skladu sa tehničkim propisima MUP-a.

Ukazuju i da je za te objekte neophodna saglasnost MUP-a u pogledu zaštite od eksplozija i izbijanja i širenja požara.

Objašnjavaju i da je Zakonom o prevozu opasnih materija propisano da se njihov utovar i istovar može obavljati samo na mjestu na kojem nijesu ugroženi život i zdravlje ljudi, životna sredina i imovina, kao i da je na takvim mjestima zabranjeno prisustvo osoba koje ne učestvuju neposredno u radnji, kao i otvoreni plamen i rad motora, prenose Vijesti.

Navode i da na postojećim graničnim prelazima, gdje je planirano obavljanje markiranja, nema tehničkih kapaciteta da se ispune neophodni uslovi za taj postupak.

“Ne postoji saglasnost MUP-a, odnosno Direktorata za zaštitu i spasavanje, a ne može je ni biti kada ta bezbjednosna procedura nije ispoštovana. Umjesto da potvrdi da način markiranja goriva nije bezbjedan, MUP saopštava da markiranje nije u njegovoj nadležnosti. Dakle, nijedan državni organ do danas nije preuzeo odgovornost za bezbjednost ljudi na mjestima gdje se markiranje sprovodi”, upozorili su Milošević i Pepić.

Oni navode da su Ministarstvo energetike dopisom podsjetili da je Ministarstvo energetike i rudarstva prije dvije sedmice odložilo markiranje na neodređeno zbog neriješenih tehničkih i pravnih pitanja, a da sada traži punu primjenu i upozorava na kaznene odredbe.

“Zbog čega da se izlažu riziku životi ljudi? Ministarstvo pritom navodi da preostala tehnička i operativna pitanja treba da rješavaju naftne kompanije i pružalac usluge markiranja. Bezbjednost ljudi i objekata na graničnom prelazu nije operativno pitanje privatnih firmi, već obaveza države”, navodi se u saopštenju.

Punomoćnici su kazali da Ministarstvo dopisom od 19. novembra traži punu primjenu iako pružalac usluge markiranja postupa suprotno odredbama javnog poziva. U njemu je navedeno da moraju biti ispunjeni tehnički zahtjevi za zaštitu od požara i eksplozija jer se radi o zapaljivim materijama.

“Jasno je da ti uslovi nijesu ispoštovani. Nadležno ministarstvo, uprkos tome, umjesto da sankcioniše izabranog ponuđača zbog neispunjenja obaveza, traži punu primjenu obaveze markiranja”, navedeno je u dopisu advokata.

Oni upozoravaju da bi eventualni incidenti imali i krivičnopravne posljedice - kao što su krivična djela izazivanje opšte opasnosti, teško djelo protiv opšte sigurnosti, nesavjestan rad u službi...

Naveli su da je nejasno zbog čega Vlada istrajava na ovakvom rješenju kada nije obezbijeđen bezbjednosni okvir i kada takav model nije evropski standard, javljaju Vijesti.

Ukazuju da Direktiva EU predviđa da se markiraju samo goriva sa umanjenom akcizom i koja su oslobođena plaćanja dažbina, dok se u Crnoj Gori pokušava sprovesti markiranje i onog goriva na koje su unaprijed plaćene akcize i PDV.

Oni pitaju i šta se time želi postići osim da se izabranom konzorcijumu omogući prihod od 17 miliona eura.