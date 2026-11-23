Služba Glavne gradske arhitektice 5. novembra dala je saglasnosti na idejno rješenje Dječjeg odmarališta "Veruša".

Izvor: PG biro

Idejnim rješenjem su obuhvaćeni objekti broj 6 i broj 3, na urbanističkoj parceli UP 5, u zahvatu LSL Veruša u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta, osnovnim i drugim urbanističkim parametrima. Objekti su projektovani na lokaciji koju čine djelovi katastarskih parcela broj 326 i 1954 KO Veruša, a UP 5 je udaljena oko 50 kilometara od Podgorice. Na parceli trenutno se nalazi više postojećih objekata. Kako je kazao za "Dan" Bajko Vučićević, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, planirano je rušenje objekta 4, rekonstrukcija objekta 6, kao i izgradnja objekta 3. On je istakao da se do kraja godine očekuje da glavni projekat bude završen, te da su budžetom za iduću godinu predviđena sredstva za pokretanje postupka odabira izvođača radova. Vučićević navodi da će, u zavisnosti od ishoda postupka, jedan od kriterijuma biti rok za izvođenje radova, piše Dan.

,,Projektovani objekat koncipiran je kao funkcionalna i prostorno racionalna cjelina, u skladu sa zahtjevima investitora i savremenim principima projektovanja odmarališta. Osnovu koncepta čini organizacija objekata kao jedinstvenog funkcionalnog prostora, koji obezbjeđuje prijatan boravak korisnicima. Objekti su pozicionirani na parceli tako da je glavna, ulazna fasada orjentisana prema pristupnoj saobraćajnici", rekao je Vučićević.

Vučićević kaže da je unutrašnja organizacija prostora zasnovana na jasnoj funkcionalnoj podjeli.

,,Objekat 6 je dječje odmaralište sa spavaćim sobama, restoranom, kuhinjom i kantinom, a objekat 3 prostor namijenjen različitim zajedničkim aktivnostima. Objekat ima dvije funkcionalne cjeline – smještajne jedinice i zajednički prostori. Glavni pristupi su projektovani tako da omoguće nesmetan protok korisnika. Projektovani su i vjetrobrani za glavne ulaze", kaže Vučićević.

On navodi da su smještajne jedinice projektovane u potkrovlju kao trokrevetne sobe sa zasebnim kupatilima.

,,U prizemlju objekta 6 je projektovan restoran sa natkrivenom terasom, povezan sa kuhinjom i kantinom u suterenu. U suterenu su projektovani toaleti, kao i pomoćne prostorije. Ukupna visina objekta 6 iznosi 10,04 metara, ostvarena neto površina iznosi 893,42 metara, spratnost objekta je Su+P+Pk. Ukupna visina objekta 3 iznosi 9,53 metara, a ostvarena neto površina iznosi 322,53 metara, dok je spratnost P+Pk. Trotoar, kao i plato su od livenog betona sa završnom obradom. Projektovani su trotoari oko objekata, izgradnja ljetnjikovca, igrališta i staza koje prate teren", kazao je Vučićević.

Direktorica Dječjeg saveza Duška Šljivančanin kazala je za "Dan" da su zadovoljno jer je odobreno idejno rješenje kojim je predviđena rekonstrukcija postojećeg paviljona "Podgorica", kao i izgradnja potpuno novog, zasebnog objekta, koji neće imati smještajnu funkciju, već će biti namijenjen kreativnim, edukativnim, zabavnim i rekreativnim aktivnostima djece u zatvorenom prostoru, prenosi Dan.

,,Izgradnjom novog objekta želimo da obogatimo sadržaje odmarališta i omogućimo kvalitetno organizovanje različitih programa i aktivnosti tokom cijelog perioda boravka djece, nezavisno od vremenskih uslova. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice zadužena je za sprovođenje procesa koji se odnose na rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog objekta, a dosadašnjom saradnjom smo zadovoljni i vjerujemo da ćemo zajedničkim naporima planirano uspjeti da pretočimo u konkretne rezultate", kaže Šljivančanin.

Ona ističe da im nije cilj samo rekonstrukcija postojećih kapaciteta, već stvaranje savremenog, funkcionalnog i pristupačnog dječjeg odmarališta.

,,Takvo odmaralište će svojim prostornim rješenjima, sadržajima i uslovima boravka biti prilagođeno potrebama sve djece, bez obzira na njihove individualne karakteristike, sposobnosti ili životne okolnosti. Nadamo se da djeca neće morati još dugo da čekaju na svečano otvaranje rekonstruisanog i sadržajno obogaćenog odmarališta na Veruši, koje želimo da postane primjer prostora u kojem jednaka dostupnost, inkluzivnost i pravo svakog djeteta na odmor, igru i razvoj nijesu samo načela, već stvarnost", navela je Šljivančanin.