Od rušenja paviljona u dječjem odmaralištu na Veruši prošlo je više od godinu dana, a značajnih promjena i napretka, nažalost nema.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U srcu planine, na samo pedesetak kilometara od Podgorice, godinama je živjelo mjesto koje su generacije djece zvale svojim drugim domom.

Ali, vrijeme je učinilo svoje — dotrajali paviljoni i hladne zime učinili su da odmaralište dođe do faze rekonstrukcije.

Danas se čuju zvuci mašina i čekića. Na mjestu starih paviljona Tara i Komovi kako se dugo najavljuje, niču novi, moderni objekti koji će, kako dugo govore, po savremenim standardima, moći da prime stotine mališana. Svaka soba bi trebalo da ima sopstveno kupatilo, a prostor prilagođen i djeci sa posebnim potrebama.

Vrijednost radova procjenjuje se na oko milion eura, a cilj je jasan — da Veruša ponovo postane mjesto igre, druženja i odrastanja, baš onakvo kakvo su je pamtili mnogi roditelji današnje djece.

Primijetili smo da mještana gotovo i nema, a u neformalnim razgovorima s njima kazali su da ništa bez odmarališta nije isto.

Odmaralište je bilo centar zbivanja, a kada će to opet postati, pitanje je koje i nas muči.

Prošlo je već mnogo vremena od rušenja paviljona, a šetajući mjestom, primijetili smo da se radi samo na već postojećim objektima. Kada će odmaralište dobiti svoj novi oblik i otvoriti kapije za sve mališane — odgovor je koji očekujemo.

Od nekadašnjih Tare i Komova, ostala je samo uspomena, a čini se da se po tom pitanju još uvijek ništa ne dešava.



