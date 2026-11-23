"Euromost" je saopštio da je, prema informacijama koje su dobili od tužilaštva, ODT pokrenuo istražne radnje povodom krivične prijave koju su podnijeli 3. jula protiv Mujevića, Vilotijevića i Dijane Rašović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je istražne radnje protiv bivših čelnika Zavoda za geološka istraživanja Jonuza Mujevića, Branka Vilotijevića i saradnice Dijane Rašović, zbog sumnje da su kompanijama „Bemaks“, „Konstruktorgroup“ i „Imperijal“ nezakonito odobrili izvođenje rudarskih radova na osnovu akata lokalnog opštinskog organa, umjesto obavezne saglasnosti državne Agencije za zaštitu životne sredine, saopšteno je iz NVO „Euromost“.

"Euromost" je saopštio da je, prema informacijama koje su dobili od tužilaštva, ODT pokrenuo istražne radnje povodom krivične prijave koju su podnijeli 3. jula protiv Mujevića, Vilotijevića i Dijane Rašović.

"Krivična prijava odnosi se na sumnju da prilikom odobravanja izvođenja rudarskih radova nijesu ispoštovane zakonske obaveze u vezi sa zaštitom životne sredine, odnosno da su donijeta rješenja za izvođenje rudarskih radova bez prethodno pribavljene saglasnosti nadležnog državnog organa – Agencije za zaštitu životne sredine – na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Euromost u prijavi ukazuje na član 53 Zakona o rudarstvu, kojim je propisana obaveza dostavljanja saglasnosti nadležnog organa za zaštitu životne sredine na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom ili dopunskom rudarskom projektu. “Prema navodima iz krivične prijave, umjesto saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine, kao osnov za donošenje spornih rješenja prihvaćeni su akti Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje. Euromost smatra da je neophodno ispitati da li je takvo postupanje bilo u skladu sa zakonom i da li su prilikom odobravanja rudarskih radova ispunjeni svi propisani uslovi za zaštitu životne sredine”, navode iz te NVO.

Pored podnošenja krivične prijave, NVO „Euromost“, kao organizacija koja se bavi zaštitom javnog interesa, zaštitom životne sredine i praćenjem zakonitosti rada nadležnih organa, podnijela je i inicijativu Zavodu za geološka istraživanja radi pokretanja postupka preispitivanja zakonitosti i poništavanja rješenja koja je donio tadašnji JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica.

“Riječ je o rješenjima za koja, prema dokumentaciji i navodima na koje je Euromost ukazao, postoji ozbiljna sumnja da su donijeta suprotno odredbama Zakona o rudarstvu. Iako su od podnošenja inicijative prošla tri mjeseca, prema informacijama kojima raspolaže Euromost, sporna rješenja i dalje nijesu poništena. Zbog toga opravdano postavljamo pitanje zašto nadležni organi nijesu okončali postupak preispitivanja njihove zakonitosti i da li su preduzete sve mjere koje nalaže zakon. Euromost posebno ukazuje na obavezu nadležnih institucija da postupaju u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i da, kada su ispunjeni zakonski uslovi, primijene odgovarajuće mehanizme za uklanjanje nezakonitih upravnih akata iz pravnog poretka. Sporna rješenja, na čiju je zakonitost Euromost ukazao, odnose se na privredna društva DOO Bemaks iz Podgorice, DOO Konstruktorgroup iz Bijelog Polja i DOO Imperijal iz Bijelog Polja", dodaju u saopštenju.

Smatraju da je neophodno da Zavod za geološka istraživanja javnosti pruži jasne odgovore o tome šta je preduzeo povodom inicijative "Euromosta", da li je ispitao zakonitost predmetnih rješenja i, ukoliko nije, zbog čega postupak nije okončan.

"Za Euromost je neprihvatljivo da ozbiljne sumnje u zakonitost akata kojima se odobravaju rudarski radovi ostanu bez odgovora nadležnih institucija. Zakonske procedure koje se odnose na rudarstvo i zaštitu životne sredine nijesu formalnost, već mehanizam kojim se štite prirodni resursi, voda, zemljište i zdravlje građana. Euromost očekuje da Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici ispita sve okolnosti slučaja koji se vodi pod brojem Kt. br. 1230/26, utvrdi relevantne činjenice i preduzme mjere iz svoje nadležnosti ukoliko za to postoje zakonski osnovi. Istovremeno, pozivamo Zavod za geološka istraživanja i druge nadležne institucije da bez daljeg odlaganja razmotre navode iz inicijative Euromosta i postupe u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima. NVO 'Euromost' podsjeća da su građani Srđevca, Lozne i Poda zbog navedene situacije protestovali ispred Zavoda za geološka istraživanja tražeći od istih da ponište nezakonita rješenja”, zaključuje se u saopštenju "Euromosta".